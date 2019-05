Maďari v SR potrebujú nové politické zastúpenie, tvrdí Zs. Simon

Na archívnej snímke Zsolt Simon. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. mája (TASR) – Výsledok volieb do Európskeho parlamentu (EP) potvrdzuje, že voliči maďarskej národnosti potrebujú alternatívu k súčasnej politickej reprezentácii.argumentuje predseda strany Magyar Fórum - Maďarské Fórum Zsolt Simon.Riešením je podľa neho generačná výmena a príchod nových odborníkov do politiky. "” zdôraznil.Ani dve najsilnejšie politické zoskupenia, reprezentujúce občanov SR maďarskej národnosti, neprekročili v sobotňajších (25. 5.) voľbách do EP hranicu piatich percent. SMK získala 4,96 percenta hlasov, parlamentný Most-Híd 2,59 percenta.Vo voľbách zvíťazila koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu so ziskom 20,11 percenta hlasov. Mandáty v europarlamente získalo šesť kandidujúcich zoskupení. Okrem víťaznej koalície aj Smer-SD, ĽSNS, SaS, KDH a OĽaNO.