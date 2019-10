Maďarská opozícia bude vykonávať vlastné sčítavanie hlasov z volieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 7. októbra (TASR) - Opozícia si pre nedeľňajšie komunálne voľby v Maďarsku vytvorí vlastný režim sčítania hlasov. Oznámil to v pondelok opozičný ľavicový kandidát na post budapeštianskeho starostu Gergely Karácsony.Podľa agentúry MTI novinárom kandidát povedal, že v Budapešti sú pre takýto režim splnené všetky podmienky, pretože v každom volebnom okrsku bude delegát opozície.Spresnil, že zo zápisnice vyhotovenej po sčítaní hlasov delegát opozície vyhotoví kópiu, ktorú pošle obvodnému šéfovi predvolebnej kampane. Ten údaje nahrá do neverejnej databázy, ktorú zverejnia až v čase, keď to umožňuje zákon.povedal Karácsony.Voľby primátorov, starostov a poslancov miestnych a národnostných samospráv sa budú konať v nedeľu 13. októbra.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)