Maďarská opozícia chcela riešiť deložovanie rodín, Fidesz neprišiel

Budapešť 17. mája (TASR) - Mimoriadna schôdza maďarského parlamentu zvolaná na piatok z iniciatívy opozičných strán, ktoré chceli riešiť situáciu deložovania zadlžených rodín, nebola uznášaniaschopná pre neprítomnosť poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP. Informoval o tom spravodajský server 168ora.hu.Opozičné strany poukazovali na prípad rodiny s deviatimi deťmi, ktorú po ukončení zimného moratória na deložovanie 30. apríla mali exekútori vysťahovať z bytu.Rodina sa obrátila na premiéra Viktora Orbána so žiadosťou o pomoc. Reagovala však iba Orbánova kancelária, ktorá rodinu povzbudila, aby vydržala, ale žiadnu pomoc jej neposkytla. Prípad napokon pomohla vyriešiť verejná zbierka.reagoval vládny blok.V zákondarnom zbore sa zišlo iba 47 opozičných poslancov, ktorých počet nestačil ani na schválenie programu rokovania.Z údajov Maďarskej komory súdnych exekútorov (MBVK) vyplýva, že najviac vysťahovaní (3636) v uplynulom období realizovali v roku 2017. Vlani deložovali exekútori obyvateľov 3212 nehnuteľností.Spomínané zimné moratórium vstúpilo do platnosti vlani v novembri. Deložovanie sa dotýka aj rodín s maloletými deťmi. V uplynulých dvoch rokoch sa do poručníctva dostalo najmenej osem detí vysťahovaných rodín, z nich štyri boli maloleté.Opoziční poslanci parlamentu 24. apríla iniciovali mimoriadne zasadnutie zákonodarného zboru, na ktorom chceli presadiť zákaz deložovania rodín s deťmi v prípade, že pre nich nie je zabezpečené náhradné ubytovanie.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)