Maďarská opozícia sa pýtala na Orbánove cesty súkromným lietadlom

Na archívnej snímke Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 1. októbra (TASR) - Maďarské opozičné strany sa v pondelok v parlamente v rámci hodiny otázok pýtali premiéra Viktora Orbána, či je v poriadku, že na športové podujatia lieta súkromnými lietadlami podnikateľov. Podľa internetovej stránky komerčnej televíznej stanice ATV predseda vlády povedal, že 30 rokov cestoval na zápolenia maďarských športovcov takýmto spôsobom a rovnako bude cestovať aj naďalej.Poslanec Jobbiku György Szilágyi pripomenul Orbánovi, že štátni úradníci nesmú prijímať hodnotné dary, čo je v prípade ministerského predsedu ešte problematickejšie. Podľa poslanca je takéto správanieNa Szilágyiho slová reagoval Orbán poznámkou, že dôvodomtohto poslanca je, že jeho rodina profitovala z herní, ktoré vláda zakázala.Podpredseda parlamentnej frakcie Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Tamás Harangozó v súvislosti s minulotýždňovým letom premiéra na zápas futbalového klubu Videoton FC v Sofii lietadlom majiteľa klubu a podnikateľa Istvána Garancsiho uviedol, že takýto let súkromným lietadlom z Budapešti do Sofie stojí 15.000 eur, a to iba smerom tam.Premiér Harangozóovi odporučil, aby si opakoval pokrikPotom podľa neho pochopí, prečo predseda vlády chodí na takéto športové podujatia.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)