Maďarská opozícia vyzvala políciu, aby neobťažovala aktivistov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 8. apríla (TASR) - Blok maďarských opozičných strán MSZP-Dialóg (Párbeszéd) vyzval v pondelok ministra vnútra a šéfa polície, aby sa zasadili o to, aby policajti "neobťažovali" aktivistov opozičných strán zbierajúcich podpisy do májových volieb do Európskeho parlamentu.Podľa agentúry MTI rezort vnútra zareagoval takisto výzvou, v ktorej opozičné strany požiadal, aby do svojej kampane pred eurovoľbami nevťahovali políciu.píše sa vo vyhlásení ministerstva vnútra.Maďarská polícia podľa ministerstva plní svoje úlohy nezávisle od politických vplyvov, a takto sa pripravila aj na kampaň pred eurovoľbami.