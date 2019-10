Maďarská opozičná strana žiada parlament o odsúdenie tureckej agresie

Na snímke z tureckej strany hranice medzi Tureckom a Sýriou v Ceylanpinare 15. októbra 2019 dym stúpa po ostreľovaní sýrskeho mesta Ras al-Ajn tureckými jednotkami. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 16. októbra (TASR) - Maďarská opozičná strana Demokratická koalícia (DK) predloží parlamentu návrh uznesenia, ktoré by obsahovalo odsúdenie tureckej agresie v Sýrii. Podľa spravodajského servera Propeller.hu to v stredu v Budapešti oznámil zástupca predsedu parlamentnej frakcie DK Gergely Arató.Podľa jeho slov by zákonodarný zbor v tomto uznesení odsúdil, vyzval by Turecko na okamžité zastavenie útokov a postavil by sa na stranu nevinne zavraždených či prenasledovaných civilov. Súčasne by sa parlament vyjadril aj za bezpečnosť Európy." zdôraznil Arató.Erdogan v pondelok v Baku vyjadril vďaku Orbánovi za to, že podporuje Turecko. Orbán v reakcii zdôraznil, že s veľkým očakávaním sa pripravuje na maďarsko-turecký vládny summit, ktorý sa bude konať 7. novembra v Budapešti.Politici sa na dvojstrannom rokovaní stretli v rámci regionálnej konferencie krajín s turkickou identitou v azerbajdžanskom hlavnom meste.Turecký prezident sa Orbánovi poďakoval za to, že sa Turecka zastáva na medzinárodnej scéne, ako aj za to, že v Budapešti otvorili zastupiteľskú kanceláriu Turkickej rady. Jej členmi sú Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko a Turecko.Erdogan pri inej príležitosti naznačil, že jeho armáda je pripravená začať útok na sýrske mesto Manbidž. V utorok podľa agentúry AFP vyhlásil, že turecká vojenská operácia proti kurdským milíciám v severnej Sýrii bude trvať dovtedy, kým budú