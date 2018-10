Maďarská polícia upozornila zatiaľ 27 bezdomovcov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 16. októbra (TASR) - V prvý deň platnosti zákona, ktorý od 15. októbra zakazuje v Maďarsku ľudom bez domova bývať na verejných priestranstvách, upozornila polícia na porušenie tejto právnej normy celkovo 27 ľudí po celej krajine. Informoval o tom v pondelok spravodajský server 444.hu s odvolaním sa na údaje Celoštátneho veliteľstva polície (ORFK).Hliadky neodviedli žiadneho z nich do nočného či denného útulku. V každom prípade policajti namiesto priestupkového konania ľudí bez domova iba upozornili na platný zákon, zdôraznilo ORFK. Od pondelka 15. októbra vstúpil v Maďarsku do platnosti. Podľa tejto novej právnej normy môžu policajti po troch upozorneniach v priebehu 90 dní začať voči bezdomovcom priestupkové konanie.Upravený priestupkový zákon prispôsobený novelizovanej ústave schválil parlament 20. júla. V priestupkovom konaní môžu trestať bezdomovcov nariadením verejnoprospešnej práce v prípade, že v priebehu 90 dní štvrtýkrát odmietnu výzvu na opustenie verejného priestranstva. V ojedinelých prípadoch ich môže súd poslať aj do väzenia.