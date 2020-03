Maďarská vláda chce v čase krízy vládnuť pomocou dekrétov, Europarlament má výhrady

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.3.2020 (Webnoviny.sk) - Akékoľvek mimoriadne opatrenia, ktoré prijmú maďarské orgány v súvislosti s ochorením COVID-19, musia byť v súlade so základnými hodnotami Európskej únie (EÚ) , vyhlásil v utorok predseda Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre občianske slobody Juan Fernando López Aguilar.Zareagoval tak na snahy maďarskej vlády rozšíriť si svoje právomoci tak, aby mohla okrem iného vládnuť pomocou dekrétov.„V mene Výboru pre občianske slobody by som chcel vyjadriť obavy v súvislosti so zámerom maďarského Národného zhromaždenia hlasovať o predĺžení núdzového stavu v Maďarsku a o súvisiacich zmenách v trestnom zákonníku. Uvedomujeme si, že členské štáty majú v týchto ťažkých časoch zodpovednosť za prijatie ochranných opatrení, tieto opatrenia by však vždy mali zabezpečovať ochranu základných práv, právneho štátu a demokratických zásad," skonštatoval López Aguilar.Zároveň vyzval Komisiu, aby posúdila, či je "navrhovaný zákon v súlade s hodnotami zakotvenými v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, a aby členským štátom pripomenula ich povinnosť dodržiavať a ochraňovať tieto spoločné hodnoty".Maďarská vláda 20. marca predložila návrh zákona, ktorý by jej umožnil vládnuť pomocou dekrétov. Napriek tomu, že maďarské Národné zhromaždenie tento návrh v pondelok neschválilo, koalícia Fidesz-KDNP disponujúca dvojtretinovou väčšinou poslancov sa ho môže pokúsiť pretlačiť parlamentom na budúci týždeň v utorok.