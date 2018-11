Maďarská vláda: Gruevského už vypočuli v rámci azylového procesu

Na archívnej snímke bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 15. novembra (TASR) - Bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski, ktorý požiadal v Maďarsku o azyl, už v rámci azylového procesu podstúpil vypočúvanie na príslušnom maďarskom úrade. Potvrdil to vo štvrtok v Budapešti minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás, podľa ktorého maďarské orgány nemajú nič spoločné s tým, že Gruevski odišiel z Macedónska bez cestových dokladov.Podľa internetovej stránky týždenníka Heti Világgazdaság Gulyás na tlačovej konferencii povedal, že macedónskeho expremiéra vypočúval Úrad pre prisťahovalectvo a občianstvo (BÁH) z bezpečnostných dôvodov priamo v Budapešti. Počas dlhého vypočúvania sa Gruevski odvolával na svoj údajne nespravodlivý proces a na skutočnosť, že sa mu viackrát vyhrážali.reagoval minister na novinársku otázku.Oficiálna žiadosť na vydanie expremiéra, ako to Macedónsko už avizovalo, podľa Gulyása ešte neprišla.dodal minister riadiaci úrad vlády a opäť dementoval správy, podľa ktorých Gruevski strávil noc priamo v Orbánovom dome.Macedónsky expremiér ušiel pred väzenským trestom za korupciu do Maďarska, kde požiadal o politický azyl. Maďarské orgány zatiaľ neprezradili, ako sa dostal do krajiny, keďže nemal cestovný pas.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)