Maďarské fórum čaká, či sa začne trieštiť OĽaNO. O možnej spolupráci rokovalo s Modrou koalíciou aj ODS

27.2.2023 (SITA.sk) - Strana Maďarské fórum v stredu 22. februára rokovala s členom Modrej koalície Miroslavom Kollárom o možnej spolupráci či informovaní sa o budúcich krokoch.„Diskutovali sme o hodnotách, ktoré chcú reprezentovať. Taktiež, akým spôsobom sa chcú pustiť do parlamentných volieb a diskutovali sme aj o možnej spolupráci," pre agentúru SITA to uviedol predseda Maďarského fóra Zsolt Simon . Zároveň informoval, že ďalšie stretnutie sa pravdepodobne uskutoční budúci týždeň.„Na stretnutí sme sa dohodli, že tomu treba dať dva týždne a predpokladám, že budúci týždeň by sme si opäť mali nájsť termín a sadnúť si za rokovací stôl. Vychádza to z toho, že veci sú vo vývoji aj v rámci Modrej koalície. Musíme mať jasno aj v tom, či sa začne trieštiť hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti , či sa vytvorí nový subjekt alebo kam sa budú chcieť uberať. Toto sú pragmatické veci, v ktorých musím mať jasno," dodal Simon.Šéf Maďarského fóra ďalej tvrdí, že s Kollárom sa zhodli v rámci hodnôt v súvislosti s právnym štátom, demokraciou a jasným ukotvením v európskych štruktúrach a NATO „Taktiež obaja odmietame spoluprácu s Ficovcami a fašistami. Máme spoločné hodnoty, toto nás nerozdeľuje. Každému z nás ide o to, aby sme čo najviac hlasov pozbierali v parlamentných voľbách na to, aby sa Robert Fico Smer-SD ) nevrátil ku kormidlu," povedal. Simon pre SITA zároveň uviedol, že už rokovali so stranou ODS - Občianski demokrati Slovenska Miroslav Kollár po stretnutí s Maďarským fórom na sociálnej sieti informoval, že slovenskí a maďarskí proeurópski demokrati musia nájsť spoločnú cestu.„Máme spoločný cieľ - aby neprepadli hlasy voličov, ktorí sú jasne proeurópski, neputinovskí, nepopulistickí. Pretože toto sú základné hodnoty, ktoré nás spájajú," napísal Kollár.Dodal, že sa zhodli aj na tom, že pre vývoj v slovenskom parlamente a pre kvalitu vzťahov s maďarskou menšinou na juhu Slovenska by bolo dobré, keby v Národnej rade SR po septembri opäť zasadli aj zástupcovia maďarskej menšiny na Slovensku.