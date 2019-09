Maďarské fórum, SMK a Spolupatričnosť chcú byť na jednej kandidátke

Na archívnej snímke Zsolt Simon. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Mimoparlamentné strany Maďarské fórum (MF), SMK a vznikajúce hnutie Spolupatričnosť chcú ísť do budúcoročných volieb do Národnej rady (NR) SR na spoločnej kandidačnej listine. Momentálne rokujú o technickej podobe kandidátky, ako aj o programe. Pre TASR to potvrdil predseda MF Zsolt Simon, ako aj tlačový tajomník SMK Róbert Králik.Strany sa dohodli spolu s niektorými občianskymi združeniami, že pri zostavovaní kandidátky budú postupovať spoločne. SMK podľa slov Králika predstavilo návrh, podľa ktorého by 75 miest na kandidátke pripadlo SMK a ďalších 75 miest by bolo ponúknutých spolupracujúcim subjektom. Rokovania majú pokračovať budúci týždeň.Strany ešte hľadajú technické riešenie jednotnej kandidátky, ako aj podobu programu.povedal Králik pre TASR.Maďarské aj ďalšie menšinové strany počas leta rokovali o prípadnej spolupráci. S viacerými stranami rokoval aj vládny Most-Híd, napokon sa o spolupráci pred voľbami dohodol len s mimoparlamentnou Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDA-MKDSZ).