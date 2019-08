Maďarské fórum vylúčilo spoluprácu s B. Bugárom

Na archívnej snímke Béla Bugár (Most-Híd). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 16. augusta (TASR) - Mimoparlamentná strana Maďarské fórum vylúčila akúkoľvek spoluprácu s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom. Reagovala tak na informácie z údajnej komunikácie Mariana K. a Aleny Zs., v ktorej sa Bugár spomína. V piatok o tom na tlačovej konferencii informoval predseda Maďarského fóra Zsolt Simon.povedal Simon.Maďarské fórum nemá pocit, že by Bugár vo štvrtok (15. 8.) povedal všetko o esemeskách s Marianom K.uviedol Simon. Je presvedčený o tom, že Most-Híd minulý rok konal v zhode so záujmami Mariana K. a tých, ktorí potrebujú chrániťPredseda Mosta-Híd Béla Bugár na štvrtkovej tlačovej konferencii odmietol spájanie svojej osoby s obvineným kontroverzným podnikateľom Marianom K. a to, že sa mal s ním v marci 2018 na Maldivách rozprávať o zachovaní vládnej koalície.Podľa medializovanej údajnej komunikácie Mariana K. a Aleny Zs., ktorí sú obvinení z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, vyplýva, že Marian K. mal byť v kontakte aj s ďalšími politikmi. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) mu mal telefonovať a s bývalým premiérom a predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom sa mal stretnúť.