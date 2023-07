Maďarské médiá si všímajú reakcie Bratislavy na vyjadrenia Orbána

Viaceré maďarské médiá si všimli reakcie z Bratislavy na víkendový prejav predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána na tradičnej letnej univerzite Maďarov v rumunskom Sedmohradsku. Orbán tam totiž adresoval aj odkaz Maďarom žijúcim na Slovensku, v ktorom hovoril o "práci pre vlasť na odtrhnutých územiach".





Denník Magyar Nemzet podotkol, že po ministerstve zahraničných vecí Rumunska si predvolal maďarského veľvyslanca aj slovenský rezort diplomacie. Bukurešť tak urobila po tom, čo Orbán sa provokatívne vyjadroval k otázkam týkajúcich sa území, kde v Rumunsku žije maďarská menšina; robil si aj posmech zo žiadosti rumunskej diplomacie, aby sa zdržal prejavov citlivých pre Bukurešť.Komerčná televízia ATV v tejto súvislosti oslovila expertov na zahraničné záležitosti, podľa ktorých môžu Orbánove slová ďalej prehlbovať izoláciu Maďarska a v budúcnosti spôsobiť aj vážnejšie problémy vo vzťahoch s inými krajinami.Bývalý minister zahraničných vecí a veľvyslanec Maďarska v USA Géza Jeszenszký kritizoval posmešné vyjadrenia Orbána na stranu rumunskej diplomacie. Zdôraznil, že zásadnou záležitosťou je, že väčšinový národ by mal vnímať menšiny žijúce na svojom území ako obohatenie, a nie ako hrozbu.Zahranično-politický expert István Szent-Iványi označil predvolanie veľvyslancov za zlý signál. Dobrou správou však podľa neho je, že Rumunsko i Slovensko kladú dôraz na normalizáciu vzťahov s Maďarskom a neusilujú sa celú situáciu vyhrotiť.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR si pre Orbánove výroky v pondelok predvolal maďarského veľvyslanca Csabu Balogha, ktorého požiadali, aby Orbánove slová vysvetlil."Československo (a neskôr Slovensko) či Maďarsko sú rovnakými nástupníckymi štátmi Rakúsko-Uhorska. Od dnešného Maďarska teda nemohlo byť nič odtrhnuté," reagovalo ministerstvo. Šírenie takýchto naratívov kýmkoľvek ide podľa neho "nezmyselne proti dobrým susedským vzťahom a stabilite v našej oblasti".Orbán minulú sobotu na letnej univerzite Maďarov v rumunskom Baile Tušnad kritizoval maďarskú menšinu na Slovensku, ktorá napriek tomu, že tvorí zhruba desať percent obyvateľstva, nie je schopná zabezpečiť svoje zastúpenie v slovenskom parlamente. "Milí Maďari z Felvidéku, je to dosť absurdná situácia. Žije tam (na Slovensku) pol milióna Maďarov. Nemôžeme povedať, že kvôli Slovákom sa nedokážeme zmobilizovať, aj keď iste aj oni robia rôzne špekulácie. To však je už súčasťou života," povedal. Uvedenú situáciu označil za slabý výkon, pokiaľ niekto chce niečo urobiť pre svoju vlasť v "odtrhnutých častiach krajiny".