Maďarské nezávislé Klubrádió nezískalo opätovne frekvencie napriek výzvam Európskej únie

Jediný spôsobilý žiadateľ

Záťah na kritické médiá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Maďarský mediálny regulačný orgán vo štvrtok zamietol žiadosť jedného z posledných nezávislých rádií o znovuzískanie frekvencií. Stalo sa tak aj napriek výzvam Európskej únie, aby umožnil zostaň stanici v éteri.Liberálne Klubrádió, ktoré pravidelne hostí opozičných politikov a vysiela názory kritické voči pravicovej vláde, prišlo o svoje vysielacie frekvencie vo februári.Odvtedy stanica vysiela iba online, pretože aj súd podporil rozhodnutie maďarskej Mediálnej rady o nepredĺženie vysielacej licencie.Rádio si požiadalo o opätovné získanie frekvencií, no Mediálna rada žiadosť zamietla, aj napriek tomu, že bolo jediným spôsobilým žiadateľom.Mediálna rada argumentovala, že žiadosť, ktorú si podalo Klubrádió, mala chyby a nesplnila základné požiadavky pre rozhlasové vysielanie. Stanica má 15 dní na odvolanie sa.Na svojej webstránke Klubrádió rozhodnutie rady označilo za nezákonné a zaviazalo sa, že bude naďalej vysielať prostredníctvom internetu.Kritici maďarskej vlády obviňujú vládnu stranu Fidesz premiéra Viktora Orbána z toho, že sa podujala na systematický záťah na kritické médiá v krajine.Mediálnu radu, ktorej všetkých piatich členov nominoval Fidesz, vinia z politickej zaujatosti. Vláda popiera, že by zasahovala do mediálnych záležitostí v krajine.Európska komisia vo februári poslala maďarskému zastúpeniu v Bruseli list, v ktorom vyjadrila obavy v otázke Klubrádia a vyzvala Maďarsko, aby urýchlene konalo a umožnilo stanici vysielať.