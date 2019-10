Maďarské strany prerušili rokovania, nezhodli sa na odmietnutí Smeru

Béla Bugár, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 31. októbra (TASR) - Štvrtkové rokovanie piatich maďarských strán sa prerušilo. TASR o tom informoval tlačový tajomník mimoparlamentnej SMK Róbert Králik. Strany sa nedokázali dohodnúť na vylúčení prípadnej povolebnej spolupráce so Smerom-SD. Kým SMK a neparlamentné strany Maďarské fórum (MF) a Spolupatričnosť ju odmietli, vládny Most-Híd a MKDA zatiaľ spoluprácu vylučovať nechceli.Rokovania sa konali vo štvrtok v centrále SMK. Most-Híd a MKDA podľa Králika spoluprácu so Smerom-SD podmieňujú prípadným konsenzom maďarských strán, ktoré by sa dostali do parlamentu. Argumentujú podľa Králika tým, že vylučovaním strany zo spolupráce sa znižuje koaličná schopnosť prípadného spoločného subjektu.Králik pre TASR potvrdil, že SMK, MF a Spolupatričnosť budú v rokovaniach pokračovať.dodal Králik. Nevylúčil, že k rokovaniu sa opäť vráti aj celá pätica strán.Maďarské aj ďalšie menšinové strany rokovali o prípadnej predvolebnej spolupráci už počas leta. Spomínali sa viaceré možné spolupráce. Nateraz sa na spolupráci dohodol len vládny Most-Híd s mimoparlamentnou stranou MKDA.