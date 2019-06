Maďarské strany spúšťajú rokovania o prípadnej spolupráci

Na archívnej snímke Zsolt Simon. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) - Maďarské politické strany spúšťajú rokovania o prípadnej spolupráci pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. O záujme rokovať hovoril Most-Híd po sobotňajšej Republikovej rade strany. Chce diskutovať so stranami, ktoré zdieľajú jeho hodnoty, osloviť mieni neparlamentné strany. Stranám, s ktorými sa vie dohodnúť, ponúka miesta na kandidačnej listine." uviedla pre TASR hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.uviedol predseda mimoparlamentnej MKDA-MKDSZ Csaba Fehér. Dodáva, že jeho strana už roky hovorí o dôležitosti spolupráce strán reprezentujúcich maďarskú menšinu. Strana je ochotná rokovať, ale hovoriť o tom, či by išla na kandidačnú listinu Mosta-Híd, je podľa predsedu predčasné.SMK bude mať v sobotu Republikovú radu, na ktorej oznámi svoje ďalšie kroky. Rokovaniam sa nebráni, pozvánku dostala.uviedla hovorkyňa SMK Helena Fialová.Svoje rokovanie iniciuje aj bývalý predstaviteľ SMK a neskôr Mosta-Híd Zsolt Simon so svojím neparlamentným Maďarským fórom. Chce rokovať s SMK.uviedol Simon.