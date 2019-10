Maďarskí odborári budú napokon štrajkovať až v novembri

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 8. októbra (TASR) - Odborový zväz maďarských pracovníkov verejnej a štátnej služby (MKKSZ) spolu s Odborárskou organizáciou pracujúcich v sociálnej sfére (SZÁD) v utorok v Budapešti oznámili, že štrajk pracovníkov verejnej služby plánovaný pôvodne na 10. októbra sa uskutoční až 13. novembra.Podľa agentúry MTI na rokovaniach so zamestnávateľmi o minimálnej miere poskytovaných službách nedošlo k dohode, pretože podľa odborárov tomu zabránila vláda. "uvádza sa v odborárskom dokumente.V záujme právnej bezpečnosti zamestnancov organizujú odborári výhradne iba štrajky v súlade s právnym poriadkom, preto z dôvodu aktuálne neexistujúcej dohody o minimálnej miere poskytovaných služieb, ako to vyžaduje zákon, sa štrajk uskutoční až 13. novembra, zdôraznili MKKSZ a SZÁD.Nespokojní pracovníci štátnej a verejnej služby štrajkovali naposledy 14. marca. Vtedy prácu prerušilo 7500 pracovníkov, z ktorých väčšina boli pracovníci samospráv. Zo sféry štátnej správy sa do štrajku zapojilo menej ľudí.