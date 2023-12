Maďarsko bude na samite EÚ blokovať rokovania o členstve Ukrajiny v Únii, tvrdí maďarský premiér Orbán

Prijatie Ukrajiny do EÚ

Blokovanie rokovania

13.12.2023 (SITA.sk) - Maďarsko na tohtotýždňovom samite lídrov Európskej únie zablokuje návrh na začatie rokovaní o členstve Ukrajiny v bloku. V stredu to povedal maďarský premiér Viktor Orbán a dodal, že prijatie vojnou zničenej krajiny by malo pre EÚ nepredvídateľné dôsledky.Očakáva sa, že lídri EÚ budú hlasovať o začatí rozhovorov o členstve Ukrajiny počas samitu v Bruseli, ktorý sa začne vo štvrtok. Orbán tvrdí, že návrh, ktorý si vyžaduje jednomyseľné rozhodnutie lídrov všetkých 27 krajín bloku, zablokuje. V stredajšom prejave pred zákonodarcami v maďarskom parlamente Orbán povedal, že čas na prijatie Ukrajiny do EÚ „ešte nenastal" a že predpokladom začatia rozhovorov o členstve by mal byť rozvoj strategického partnerstva s Kyjivom.„Máme záujem o mierovú a prosperujúcu Ukrajinu, ale to si vyžaduje čo najrýchlejšie nastolenie mieru a premyslené prehĺbenie strategického partnerstva," povedal Orbán a dodal, že takýto proces môže trvať „niekoľko rokov".„Všetko má svoj určený čas, ale čas členstva Ukrajiny v Európskej únii ešte nenastal," povedal Orbán.Okrem postoja, že bude blokovať rokovania o členstve Ukrajiny, Maďarsko neustále signalizuje, že bude vetovať balík finančnej pomoci pre Kyjiv v hodnote 50 miliárd eur. To frustruje partnerov Maďarska v EÚ, ktorí zdôrazňujú, že pomoc pre Ukrajinu a jej prípadné členstvo sú kľúčové pre bezpečnosť Európy.Maďarsko sa vo veľkej miere spolieha na dodávky energie z Ruska a Orbán je považovaný za spojenca ruského vodcu Vladimira Putina . Vláda v Budapešti bežne blokuje prácu na sankciách voči Moskve súvisiacich s vojnou a snaží sa získať prístup k ďalším dodávkam ropy a plynu z Ruska.