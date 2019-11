Maďarsko bude spolupracovať s Huawei pri budovaní svojej siete 5G

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Budapešť 5. novembra (TASR) - Maďarsko bude spolupracovať s čínskym telekomunikačným gigantom Huawei pri budovaní svojej vysokorýchlostnej siete 5G. Vyhlásil to maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na podujatí v Číne. Informovala o tom v utorok maďarská agentúra MTI.Szijjártó povedal, že Huawei bude spolupracovať so spoločnosťami Vodafone a Deutsche Telekom pri zavádzaní 5G siete v krajine. Maďarsko spustilo tender na 5G v júni.Začiatkom tohto roka minister pre inovácie a technológie László Palkovics pre agentúru Reuters povedal, že Maďarsko nemá žiadne dôkazy o tom, že zariadenie spoločnosti Huawei predstavuje bezpečnostnú hrozbu.USA už dlhšie vyvíjajú tlak na svojich spojencov, aby nepoužívali zariadenia Huwaei vo svojich sieťach pre podozrenie zo špionáže. Čínsky gigant má totiž tesné väzby s vládou v Pekingu.Koncom apríla tohto roka americká vláda pridala Huawei na tzv. čiernu listinu zahraničných firiem, s ktorými nemôžu americké spoločnosti obchodovať bez špeciálnej licencie. To znamená, že im nemôžu predávať svoje produkty a služby ani od nich nakupovať.