Maďarsko by do roku 2030 mohlo dosiahnuť 80 - 90 % rakúskej ekonomiky

Foto: gazprom.com Foto: gazprom.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 23. augusta (TASR) - Hospodársky sen z čias zmeny režimu v Maďarsku o priblížení ekonomiky k vyspelým západoeurópskym krajinám, najmä k Rakúsku, sa ani po 30 rokoch nepodarilo naplniť. Vyhlásili to v piatok v rozhovore pre spravodajský server portfolio.hu analytici Maďarskej národnej banky (MNB) Katalin Kissová a István Schindler.Okrem iného konštatovali, že v období rokov 1995 - 2018 HDP na obyvateľa v štandarde kúpnej sily (PPS) dosiahla maďarská ekonomika 55,2 % rakúskej ekonomiky, pričom HDP Maďarska v uvedenom období stúpol z 19,2 % rakúskeho HDP na jeho tretinu. Úroveň maďarskej čistej mzdy dosiahla vlani 57,1 % čistej mzdy v Rakúsku.Analytici zdôraznili, že v uvedenom období maďarská ekonomika v celku konvergovala k rozvojovej úrovni Rakúska, avšak tempo dobiehania bolo v jednotlivých fázach veľmi odlišné. Bezprostredne po zmene režimu došlo k prepadu HDP, korekcie po roku 1990 síce poopravili rovnováhu hospodárstva, ale konvergenciu pribrzdili až do druhej polovice dekády.Prvé roky druhého tisícročia charakterizovala ekonomická rovnováha a rýchly rast, potom sa však tento rast opäť pribrzdil narušením makroekonomickej rovnováhy a problémy ďalej prehĺbila aj svetová ekonomická kríza. Hospodárske reformy po roku 2010 ale vytvorili podmienky pre udržateľný rast maďarskej ekonomiky.Zo správy o raste ekonomiky z novembra 2018 podľa Kissovej a Schindlera vyplýva, že pomocou komplexného obratu konkurencieschopnosti maďarskej ekonomiky bude možné do roku 2030 priblížiť sa k 80 - 90-percentnej úrovne rozvoja Rakúska.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)