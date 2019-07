Maďarsko: Letnú schôdzu parlamentu uzavreli schválením rozpočtu

Ilustračná fotografia: Budapešť. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 12. júla (TASR) - Schválením návrhov štátneho rozpočtu pre rok 2020, daňového balíka a novely zákona o verejnom vzdelávaní uzatvorili v piatok poslanci maďarského parlamentu letnú plenárnu schôdzu, informovala agentúra MTI.Súčasťou programu piatkového rokovania bolo aj zloženie prísahy novej ministerky spravodlivosti Judit Vargovej, ktorá vystrieda v tejto funkcii Lászlóa Trócsányiho. Ten bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu.Minister financií Mihály Varga, ktorý návrh štátneho rozpočtu predkladal, zdôraznil, že najdôležitejšími piliermi rozpočtu sú rast podpory rodín, akčný plán ochrany ekonomiky, znižovanie daní a rast výdavkov na obranu. Opozícia ale tvrdí, že schválený rozpočet je rozpočtom "zaostávania", pretože podľa Maďarskej socialistickej strany (MSZP) sa situácia dôchodcov iba ďalej zhoršuje.Demokratická koalícia (DK) kritizovala vládu za to, že sa nechce pripojiť k európskej finančnej spolupráci a že sa vyhýba zavedeniu eura. Predseda DK a predseda parlamentnej frakcie tejto strany Ferenc Gyurcsány označil akčný plán podpory rodiny za scestný a vyjadril názor, že rodinná politika premiéra Viktora Orbána nemá žiadny pozitívny prínos.Podľa ďalších opozičných subjektov vláda míňa namiesto vzdelávania a zdravotníctva radšej na futbal. Strany Dialóg (Párbeszéd) a Politika môže byť iná (LMP) rozpočet vnímajú ako podvod. Vláda podľa nich verejné financie míňa namiesto ochrany životného prostredia, pribrzdenia klimatických zmien a vzdelávania na podporu nadnárodných spoločností.Vláda v rozpočte pre rok 2020 ráta s rastom ekonomiky vo výške štyroch percent, deficitom vo výške jedného percenta hrubého domáceho produktu (HDP), pokračovaním poklesu štátneho dlhu, ktorý by do konca budúceho roka mal klesnúť na 67 percent HDP, a s 2,8-percentnou infláciou.Za návrh rozpočtu hlasovalo 127 poslancov, 58 bolo proti.Prvky akčných plánov ochrany rodiny a ekonomiky boli zakomponované aj do novely zákona o daniach. Medzi nimi je aj ustanovenie, v zmysle ktorého od 1. januára 2020 budú oslobodené od dane z príjmu matky štyroch detí, a to aj v prípade adopcie, ak tieto deti vo svojej domácnosti vychovávali najmenej 12 rokov. Ďalšími zmenami sú postupné zvyšovanie spotrebnej dane z cigariet až na úroveň tejto dane v Európskej únii, ako aj zníženie dane malých podnikateľov z 13 na 12 percent.