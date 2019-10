Maďarsko má 30 dní, aby EK vysvetlila, prečo hladujú migranti v zónach

Budapešť, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 10. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok rozhodla zaslať maďarskej vláde odôvodnené stanovisko pre neposkytovanie stravy osobám zadržiavaným v maďarských tranzitných zónach na maďarsko-srbských hraniciach. Podľa internetového vydania denníka Népszava sa proces právneho konania Komisie voči Maďarsku týmto krokom dostáva do ďalšej etapy, pričom Budapešť má 30 dní na reakciu.Týka sa to osôb, ktorých žiadosti o medzinárodnú ochranu boli zamietnuté a ktoré čakajú na návrat do tretej krajiny. Podľa názoru EK nútenie utečencov zotrvať v maďarských tranzitných zónach predstavuje de facto zadržanie podľa smernice EÚ o návrate. Komisia konštatuje, že neposkytnutie potravín za týchto okolností predstavuje porušenie povinností podľa článku 16 smernice o návrate a článku 4 Charty základných práv Európskej únie.Komisia iniciovala právne konanie voči Maďarsku 26. júla 2019 zaslaním formálnej výzvu. Maďarská vláda ale v odpovedi nereagovala na obavy EK, ktorá sa rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko, pričom Maďarsku dáva vzhľadom na naliehavosť situácie jednomesačnú lehotu na odpoveď.Brusel vyzval maďarské orgány, aby do tejto lehoty zabezpečili dodržiavanie príslušných pravidiel EÚ. V opačnom prípade sa môže rozhodnúť postúpiť prípad Súdnemu dvoru.Népszava pripomína, že Európsky súd pre ľudské práva už vo viacerých prípadoch prijal dočasné opatrenia, v ktorých Maďarsku uložil povinnosť poskytovať potraviny osobám zadržaným v tranzitných zónach. Komisia postúpila v júli 2018 prípad Maďarska Súdnemu dvoru vo veci týkajúcej sa zadržiavania žiadateľov o azyl v maďarských tranzitných zónach. Súd sa v súčasnosti zaoberá týmto prípadom.Maďarský kabinet sa podľa denníka odvoláva na právne normy prijaté vládou strany Fidesz. V zmysle nich sa totiž Maďarsko musí postarať o žiadateľov o azyl iba dovtedy, kým ich žiadosť nie je definitívne odmietnutá. Vláda vyhlásila, že komu sa to nepáči, môže sa vrátiť do Srbska.