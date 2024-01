Maďarsko môže byť pozbavené svojich hlasovacích práv v Únii, ak Orbán znovu zablokuje pomoc pre Ukrajinu

Mäkký prístup končí

Fico je veľkou neznámou

26.1.2024 (SITA.sk) - Lídri Európskej únie sú naklonení myšlienke zbaviť Maďarsko jeho hlasovacích práv, ak maďarský premiér Viktor Orbán na samite 1. februára zablokuje schválenie finančnej pomoci Ukrajine vo výške 50 miliárd eur. Referuje o tom web Politico s odvolaním sa na niekoľkých európskych diplomatov.Tí naznačili, že po mnohých rokoch „mäkkého“ prístupu voči Budapešti sa možnosť zbavenia hlasovacích práv už nenachádza mimo stola, ak Maďarsko ohrozuje bezpečnosť Ukrajiny, ktorá sa v súčasnosti nachádza v procese integrácie do EÚ.Piati európski predstavitelia a diplomati pre Politico uviedli, že ostatné členské krajiny sú pripravené postaviť sa proti Budapešti, čo by bol historický krok v podaní európskych lídrov, ktorí sa tradične spoliehajú na jednotu a konsenzus.„Ak Orbán na februárovom samite naozaj opäť zablokuje dohodu, použitie článku sedem na zbavenie Maďarska jeho hlasovacích práv by sa mohlo stať reálnou možnosťou,“ povedal jeden z diplomatov EÚ.V spomenutom článku 7 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje možnosť pozastavenia hlasovacích práv členskej krajiny, ak sa zistí, že táto krajina závažne porušuje základné princípy EÚ.Podľa webu Politico však niektoré krajiny strednej a východnej Európy majú obavy z aktivovania článku 7, pretože sa obávajú, že by v budúcnosti mohli čeliť podobnej kontrole v otázkach právneho štátu u seba doma.Politico dodáva, že veľkou neznámou je najmä slovenský premiér Robert Fico , keďže nie je jasné, či bude lojálny voči Orbánovi alebo voči zvyšku EÚ.