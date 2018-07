Maďarsko nebude profitovať z rumunského plynu

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 17. júla (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo februári tvrdil, že zásoby rumunského zemného plynu z oblasti Čierneho mora odkúpia maďarské spoločnosti, avšak tieto snahy zmaril parlament v Bukurešti. Konštatoval to v utorok maďarský ľavicový denník Népszava.Rumunský zákonodarný zbor totiž minulý týždeň zaviazal americkú spoločnosť ExxonMobil a rakúsku spoločnosť OMV, ktoré plyn pri rumunských brehoch Čierneho mora ťažia, že polovicu plynu musia predať na komoditnej burze.Poslanci tiež rozhodli, že najmenej polovicu vyťaženého plynu musia poskytnúť rumunským odberateľom.Szijjártó 5. februára v Bukurešti po schôdzke so šéfom rumunskej diplomacie Teodorom Melescanom vyhlásil, že rumunsko-maďarská spolupráca v oblasti energetickej bezpečnosti môže priniesť historický pokrok. Ministri sa vtedy dohodli, že rumunská strana do roku 2020 vytvorí technické podmienky exportu plynu smerom do Maďarska. Kapacita tohto plynovodu pre plyn vyťažený v oblasti Čierneho mora by mohla po roku 2022 ročne dosiahnuť 4,4 miliardy metrov kubických.dodal vtedy Szijjártó.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)