Maďarsko nepovažuje dodávky zbraní Ukrajine, ani stovky miliónov eur, ktoré Európa poslala na ich financovanie, za dobrý nápad

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Maďarsko nebude blokovať plánovanú tranžu európskej pomoci Ukrajine v objeme 500 miliónov eur, napriek tomu, že je proti financovaniu zbraní pre Kyjev zo strany Európskej únie (EÚ) Na okraji pondelkového stretnutia ministrov zahraničia eurobloku v Bruseli to povedal šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó s tým, že medializované správy o plánoch Budapešti vetovať fondy z Európskeho mierového nástroja sú lož.„Nepovažujeme dodávky zbraní, ani stovky miliónov eur, ktoré Európa poslala na ich financovanie, za dobrý nápad. Rozhodnutie však nebudeme blokovať,“ vyjadril sa politik.Maďarská vláda dosiaľ neblokovala zdroje z mierového nástroja, ktorý do dnešného dňa poskytol Ukrajine zbrojné prostriedky vo výške 3,1 miliardy eur, v decembri však vetovala balík pomoci vo výške 18 miliárd eur.Budapešť tiež odmieta poskytnúť Ukrajine zbrane aj ich transfer cez maďarské územie a je tiež hlasným oponentom sankcií voči Rusku, ktoré podľa nej viac škodia členským štátom EÚ ako Moskve.Szijjártó v pondelok varoval, že budú namietať proti akýmkoľvek budúcim návrhom EÚ na uvalenie sankcií na sektor jadrovej energetiky.Takéto rozhodnutie by podľa neho nepriaznivo ovplyvnilo prevádzku jedinej jadrovej elektrárne v Maďarsku, ktorá je poháňaná jadrovým palivom vyrobeným v Rusku, a ohrozilo maďarské energetické zásoby.Maďarský minister zároveň vyzval ukrajinskú vládu, aby rešpektovala práva maďarskej menšiny v Zakarpatsku, kde sa jej príslušníci podľa neho nedávno stali obeťami „koncentrovaných útokov“ miestnych úradov.„Ostro protestujeme proti týmto opatreniam a treba tiež vidieť, že každé takéto opatrenie nám veľmi sťažuje rozhodovanie na podporu Ukrajiny v budúcnosti,“ dodal.