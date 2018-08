Maďarsko obmedzí limit zamestnávania občanov krajín mimo EÚ

Maďarský parlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 8. augusta (TASR) - Maďarská vláda rozhodla o znížení limitu pracovnej sily prichádzajúcej na maďarský pracovný trh z krajín mimo Európskej únie z vlaňajších 59.000 na 55.000. Upozornil na to v stredu ľavicový denník Népszava, s odvolaním sa na informáciu zverejnenú v utorok v úradnom vestníku.Denník poznamenal, že vláda o tomto kroku mlčala. V mimoriadne krátkej správe vo vestníku sa uvádza iba toľko, že minister financií Mihály Varga znížil tento limit.Jeho rozhodnutie je ťažko pochopiteľné. Miera nezamestnanosti klesla, ale v stavebníctve je obrovský nedostatok pracovnej sily, ktorý si vyžaduje zamestnávanie najmä občanov Srbska a Ukrajiny, píše Népszava.Do konca roku 2016 vydal rezort hospodárstva celkom 7600 pracovných povolení pre občanov krajín mimo EÚ, do septembra 2017 ich počet dosiahol 10.760, podľa niektorých zdrojov do konca minulého roka tento počet stúpol takmer až na 20.000. To je síce ešte ďaleko od vlaňajšieho limitu, avšak s ohľadom na dynamiku rastu pracovného trhu a na jeho súčasnú situáciu je nejasné, prečo kabinet urobil takýto krok.V stavebníctve je takmer nemožné získať robotníkov, pričom nie je vylúčené, že aj v budúcom výrobnom závode nemeckej automobilky BMW v Debrecíne budú pracovať Ukrajinci, uzatvára Népszava.