Maďarsko ponúka svoje územie pre vývoz obilia z Ukrajiny, oznámil šéf diplomacie Szijjártó

20.6.2022 (Webnoviny.sk) - Maďarsko ponúka svoje územie ako možnú prepravnú trasu pre export ukrajinského obilia v dôsledku toho, že ruská invázia narušila zvyčajné trasy cez Čierne more. Oznámil to v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó Svoje vyhlásenie šéf maďarskej diplomacie zverejnil niekoľko hodín po tom, ako Európska únia označila ruskú blokádu vývozu ukrajinského obilia za skutočný vojnový zločin. Informuje o tom portál news.sky.com.„Ponúkli sme umožnenie prepravy cez maďarské územie a navyše podporu prevozu akýchkoľvek dodávok potravín z Ukrajiny, ktoré sú určené pre rôzne časti sveta, hlavne pre severnú Afriku a Blízky východ," povedal Szijjártó na schôdzke ministrov zahraničných vecí členských krajín Európskej únie.Ukrajina je zvyčajne významným exportérom obilia, ale v súčasnosti sa odhaduje, že 22 miliónov ton tejto komodity je v ukrajinských sýpkach a čaká na odoslanie do celého sveta.