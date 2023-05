Maďarsko prepustilo odsúdených cudzineckých prevádzačov, Rakúsko posilnilo bezpečnosť pozdĺž hranice

Priamy vplyv na bezpečnosť

Uvoľnenie priestoru vo väzniciach

22.5.2023 (SITA.sk) - Rakúsko posilnilo bezpečnosť pozdĺž spoločnej hranice s Maďarskom. Zároveň v pondelok požiadalo maďarskú vládu o vysvetlenie, prečo sa rozhodla predčasne prepustiť niekoľko stoviek osôb odsúdených za prevádzačstvo.Rakúske ministerstvo zahraničných vecí pre agentúru AP uviedlo, že rozhodnutie Maďarska má „priamy vplyv na našu bezpečnosť“ a žiada „okamžité a komplexné objasnenie od Maďarska“. Viedeň si zároveň predvolala maďarského veľvyslanca v Maďarsku.Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner cez víkend sprísnil hraničné kontroly, zatiaľ čo minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg v nedeľu o tejto záležitosti rokoval so svojím maďarským kolegom Pétrom Szijjártóm Maďarskí predstavitelia uviedli, že cieľom prepustenia odsúdených prevádzačov, z ktorých sú všetci cudzinci, bolo uvoľniť priestor v maďarských väzniciach a odbremeniť maďarských daňových poplatníkov. Väzni musia podľa vládneho nariadenia opustiť Maďarsko do 72 hodín od prepustenia.„Pokiaľ sú väznice preplnené, je to správne rozhodnutie, že nechceme použiť peniaze maďarských daňových poplatníkov na financovanie starostlivosti o niekoľko stoviek prevádzačov,“ povedal šéf maďarského úradu vlády Gergely Gulyás