Maďarsko rozhnevalo partnerov v postoji k Lige arabských štátov

Na archívnej snímke Budapešť. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. februára (TASR) - Spor s Maďarskom okolo migrácie zatieňuje stretnutie predstaviteľov Európskej únie s arabskými a africkými štátmi, ktoré sa uskutoční v pondelok v Bruseli. Vláda premiéra Viktora Orbána blokuje spoločnú pozíciu EÚ k spolupráci s Ligou arabských štátov (LAŠ) a tým vyvolala značnú kritiku ďalších členských štátov Únie, informovali počas víkendu diplomati, ktorých vyjadrenia priniesla v nedeľu agentúra DPA." vyhlásil nemenovaný diplomat EÚ pre DPA.Blokádu zo strany Maďarska podľa agentúry potvrdil aj iný diplomat.Maďarská vláda sa k záležitosti cez víkend zatiaľ nevyjadrila. Maďarské médiá však poukázali na to, že minister zahraničných vecí Péter Szijjártó už 21. januára šéfke diplomacie EÚ Federice Mogheriniovej oznámil, že Maďarsko nepodpíše vyhlásenie určené pre stretnutie s LAŠ. Dôvodom je to, že odkazuje na Budapešťou odmietnutý migračný pakt OSN.Pondelkové stretnutie ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ s kolegami z arabských štátov je zamerané na prípravu prvého summitu EÚ a LAŠ, ktorý sa bude konať koncom februára v egyptskom Šarm aš-Šajchu. Únia si od užšej politickej a hospodárskej spolupráce sľubuje aj dosiahnutie pokroku v boji proti nelegálnej migrácii cez Stredozemné more.povedal citovaný diplomat EÚ. "dodal.DPA dodáva, že Maďarsko zásadne odmieta migráciu smerujúcu do EÚ, pričom nezlučiteľné pozície rôznych krajín Únie blokujú okrem iného aj reformu spoločnej azylovej politiky, o ktorej sa už roky diskutuje.