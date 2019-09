Maďarsko – Slovensko 1:2. Slovensko zdolalo Maďarsko a v kvalifikácii o Euro 2020 má deväť bodov (aktualizované)

Na snímke tréner slovenských futbalistov Pavel Hapal Foto: TASR Na snímke tréner slovenských futbalistov Pavel Hapal Foto: TASR

Budapešť 9. septembra (TASR) -

Po súboji v Groupama Arene majú zverenci trénera Pavla Hapala v tabuľke deväť bodov. Kvalifikáciu začali domácim triumfom nad Maďarskom (2:0), potom prehrali vo Walese (0:1), zvíťazili v Azerbajdžane (5:1) a nasledoval debakel v súboji s Chorvátmi (0:4).

Maďari nazbierali rovnako deväť bodov, keď v „éčku“ zatiaľ zaváhali iba so Slovákmi. V ostatných zápasoch bodovali naplno, keď porazili Chorvátsko (doma 2:1), Azerbajdžan (vonku 3:1) a Wales (doma – 1:0).

Slovenská reprezentácia hrala v Maďarsku po 20 rokoch – 9. júna 1999 triumfovala v Györi v zápase kvalifikácie ME 2000 po góle Martina Fabuša najtesnejším rozdielom 1:0. V doterajších šiestich vzájomných stretnutiach týchto dvoch krajín sa zrodili štyri slovenské víťazstvá, dva zápasy sa skončili remízou.

Hlasy po zápase /zdroj: RTVS/



Róbert Boženík, útočník SR: "Dal som víťazný gól, ale nie je to len o mne. Celý tím pracoval deväťdesiat minút ako jeden stroj. Je to úžasné. Pred gólom som sa sústredil hlavne na to, aby som loptu dobre prebral. Potom mi už stačilo len obstreliť brankára. Chcel by som tento gól venovať otcovi, ktorý je v nemocnici."

Kvalifikácia o postup na ME 2020 E-skupina Maďarsko – Slovensko 1:2 (0:1) Groupama Arena (Budapešť) Góly:

40. – 0:1 R. Mak

50. – 1:1 D. Szoboszlai

56. – 1:2 R. Boženík Žlté karty: 6 – 2

6. D. Szoboszlai, 19. B. Dzsudzsák, 53. Á. Szalai, 55. B. Baráth, 59. Á. Nagy, 69. M. Pátkai – 12. Ľ. Šatka, 41. D. Vavro strely celkovo (na bránu): 19:13 (8:4) rohové kopy: 4:1, ofsajdy: 1:3, držanie lopty (v %): 53 – 47, rozhodcovia: Antonio Mateu Lahoz – Pau Cebrián Devís, Roberto del Palomar (všetci Špan.) Zostavy:

Maďarsko: Gulácsi – Lovrencsics (30. B. Bese), Baráth, Orban, Kádár – Kleinheisler (85. F. Holender), Á. Nagy (65. M. Pátkai) – Dzsudzsák, Szoboszlai, Sallai – Szalai

Slovensko: Dúbravka – Šatka, Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka (85. J. Greguš), Lobotka, Hamšík – Rusnák, Boženík (77. M. Ďuriš), Mak (86. L. Haraslín) I. polčas V 4. min domáci Sallai po narážačke vnikol do slovenského pokutového územia, ale Vavro včas zažehnal nebezpečenstvo. Vzápätí sa po priťuknutí od Dzsudzsáka dostal do zakončenia Kleinheisler, no našťastie pre hostí loptu iba dočahoval špičkou kopačky a Dúbravka si s týmto pokusom poradil. V 8. min prvýkrát pohrozili aj Slováci, gól Boženíka však pre ofsajd neplatil. Na konci úvodnej štvrťhodiny strieľal zvnútra šestnástky Szoboszlai, no Dúbravka sa nenechal zaskočiť a vyznamenal sa aj v 24. min pri delovke Szalaia. Slováci sa v záverečných minútach prvého polčasu častejšie dostávali pred domáceho gólmana. Kucka ešte vo dvoch prípadoch netrafil bránku, ale v 40. min zacentroval z pravého krídla Hamšík a Mak zblízka prekonal Gulácsiho – 0:1. V nadstavenom čase ešte slovenský kapitán Hamšík z priameho kopu poslal loptu ponad brvno. II. polčas Druhý polčas sa začal náporom Maďarov. V 50. min sa Vavro pred „veľkým vápnom“ dopustil faulu a Szoboszlai z priameho kopu poslal loptu do pravého horného rohu Dúbravkovej bránky – 1:1. Slováci sa z inkasovaného gólu rýchlo otriasli. V 56. min si Lobotka narazil loptu s Kuckom, prihrávkou našiel Boženíka na hranici pokutového územia a útočník MŠK Žilina trafil presne k ľavej žrdi – 1:2. Po hodine hry mohlo byť vyrovnané. Slovenskí stopéri nechali veľa voľného miesta Szalaiovi, ten však na Dúbravku vyslal iba veľmi slabú strelu. Na opačnom póle ihriska v 64. min „zakiksovala“ maďarská obrana a Mak z niekoľkých metrov ľavačkou prestrelil poloprázdnu bránku. V týchto chvíľach sa hra prelievala z jednej strany na druhú, v 66. min Dúbravka „robinzonádou“ vytlačil Dzsudzsákovu bombu nad hornú žrď. V koncovke duelu Slováci umnou hrou držali loptu na kopačkách, domácich nepúšťali do príležitostí na skórovanie a po piatkovej prehre s Chorvátskom (0:4) si pripísali na konto mimoriadne dôležité tri body.

tabuľka E-skupiny:



1. Chorvátsko 5 3 1 1 10:5 10



2. SLOVENSKO 5 3 0 2 9:7 9



3. Maďarsko 5 3 0 2 7:6 9



4. Wales 4 2 0 2 4:4 6



5. Azerbajdžan 5 0 1 4 5:13 1





© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.