Maďarsko slovenskú stranu vopred neinformovalo o zjednodušení vstupu Rusov a Bielorusov na svoje územie

Maďarsko zjednodušilo podmienky vstupu na svoje územie pre občanov Ruska a Bieloruska. Po návšteve maďarského premiéra Viktora Orbána v Moskve zaradila Budapešť občanov týchto krajín do programu udeľovania tzv. národnej karty, ktorá sa vydáva na dva roky s možnosťou predĺženia pre tých, ktorí chcú v Maďarsku pracovať. Podľa opozičného poslanca Juraja Krúpu SaS ) v tejto súvislosti Slovensku hrozí, že na naše územie preniknú ruskí záškodníci alebo vrahovia.

6.8.2024 (SITA.sk) - Maďarsko formálne ani neformálne vopred neinformovala slovenskú stranu o novej právnej úprave vo forme zjednodušenia vstupu občanov tretích krajín na svoje územie. Pre agentúru SITA to uviedlo Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s rozhodnutím Maďarska zjednodušiť podmienky vstupu na svoje územie pre občanov Ruska a Bieloruska.Tí by totiž na základe tzv. národnej karty , ktorá im umožní vstúpiť do Európskej únie bez akýchkoľvek bezpečnostných kontrol, mali mať možnosť voľne sa presúvať do iných krajín EÚ. Rezort vnútra v tejto súvislosti pripomenul, že v prípade, že maďarské orgány udelia občanovi tretej krajiny prechodný pobyt, je jeho pobyt v schengenskom priestore považovaný za legálny.„V súčasnosti, na základe posúdenia štatistických informácií, neevidujeme nárast úrovne rizika nelegálneho pobytu pri občanoch Ruska a Bieloruska," informovalo ministerstvo vnútra.