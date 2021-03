Maďarsko sprísňuje pandemické opatrenia, v krajine udrela tretia vlna koronavírusu

Tretia vlna je silnejšia ako druhá

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Maďarské úrady sprísňujú pandemické obmedzenia, ktorými chcú zmierniť prudký nárast úmrtí a hospitalizácií s ochorením COVID-19 . Od pondelka budú musieť zatvoriť na dva týždne všetky prevádzky, okrem potravín, lekární a čerpacích staníc.Do siedmeho apríla budú zavreté zase škôlky a školy. Športové podujatia sa budú môcť konať, ale bez divákov, a zamestnávatelia by mali dovoliť svojim zamestnancom pracovať z domu.Nové opatrenia oznámil šéf úradu vlády Gergely Gulyás , podľa ktorého sú potrebné pre potlačenie koronavírusu aj otvorenie krajiny. „Tretia vlna je veľmi silná, silnejšia ako druhá vlna,“ skonštatoval. Ako dodal, na všetkých verejných miestach bude povinné nosenie masiek a na hraniciach zavedú dodatočné kontroly.Naďalej budú platiť reštrikcie, ktoré zaviedli úrady ešte v novembri. Medzi nimi je zákaz vychádzania od 20:00 do 5:00, diaľkové vyučovanie stredoškolákov a vysokoškolákov, zatvorenie hotelov, kúpeľov a divadiel či obmedzenie reštaurácií len na donášku a odnos so sebou.Epidemická situácia v Maďarsku sa v ostatnom období značne zhoršila. Denné prírastky nových prípadov a hospitalizácií rýchlo dobiehajú vysoké počty z decembra. Vo štvrtok, presne rok po potvrdení prvého prípadu COVID-19 v krajine, maďarské úrady oznámili 6 278 nových infekcií a 152 súvisiacich úmrtí. To je najviac obetí koronavírusu od 23. decembra. Celkovo v dôsledku nákazy v Maďarsku zomrelo už 15 476 ľudí.Jedným z vládnych opatrení v boji proti koronavírusu je očkovacia stratégia, ktorá sa zameriava na rýchlu vakcináciu. Okrem vakcín schválených v Európskej únii Maďarsko používa aj očkovacie látky z Číny a Ruska, vďaka čomu má tretiu najvyššiu mieru očkovania na počet obyvateľov v eurobloku. Gulyás sa vyjadril, že do budúceho týždňa Maďarsko zaočkuje najväčší podiel obyvateľstva zo všetkých členských štátov.