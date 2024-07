Maďarsko svoj vzťah k Slovensku vníma v dvoch rovinách, hovorí Marton (video)

Silno premyslené kroky

Trianonská trauma

28.7.2024 (SITA.sk) - Otázky spoločnej histórie v súčasnosti nedominujú slovensko-maďarským vzťahom. Tie sa momentálne vezú na priaznivej vlne, no ako v podcaste Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk podotkol dlhoročný slovenský diplomat a donedávna riaditeľ odboru analýz a plánovania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Imrich Marton , Bratislava sa však na vzťahy so susedom díva inak ako Budapešť.„Slovensko je vždy skôr na strane toho, kto sa usiluje v tých vzťahoch o nejaké to status quo. My sme skôr, by som povedal, tá konzervatívnejšia sila v tomto vzťahu. Maďarsko je skôr tá proaktívnejšia sila, keby som to tak jemne odľahčene povedal. Maďarsko je v tom vzťahu ten 'demander', ktorý vždy od Slovenska žiada viac, než mu Slovensko vie dať," uviedol Marton.Tvrdí, že na to treba pamätať aj v časoch, keď sú vzťahy pomerne pokojné, pretože „Maďarsko má svoje kroky vždy silno premyslené a oni sú ten, kto koná".„My sme väčšinou ten, kto v tomto vzťahu reaguje," poznamenal Marton a dodal: „Lebo zatiaľ, čo my vnímame slovensko-maďarský vzťah v jednej rovine, ako bilaterálny vzťah dvoch suverénnych štátov, Maďarsko vzťahy ku Slovensku vníma v dvoch rovinách - ako slovensko-maďarské medzištátne vzťahy, ale zároveň aj ako maďarsko-maďarské vzťahy."Podľa Martona Budapešť uprednostňuje maďarsko-maďarské vzťahy, to znamená voči maďarskej menšine na Slovensku. Až na druhom mieste sú pre Maďarov slovensko-maďarské vzťahy. „A to je tiež dynamika, na ktorú treba pamätať. Nielen v tých časoch, keď sa tieto vzťahy trochu vyostria, ale aj v tých časoch pokojných.“Marton pripomenul, že Maďarsko má tzv. národnú politiku. „Zadefinované má k nej vytvorené štruktúry a tá národná politika je svojím spôsobom zahraničná politika v tom zmysle, že sa týka časti národa maďarského, ktorý sa nachádza za hranicami súčasného Maďarska, čo nejakým spôsobom vyplýva z tej trianonskej traumy, ktorá nepochybne poznačila Maďarsko a maďarskú politiku na dlhé desaťročia," skonštatoval Marton.Poukázal tiež na skutočnosť, že v maďarskej ústave je zakotvená zodpovednosť za osud Maďarov žijúcich v zahraničí.