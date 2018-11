Maďarsko tvrdí, že nepomáhalo Gruevskému pri odchode z Macedónska

Na archívnej snímke bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 16. novembra (TASR) - Maďarsko ani maďarské orgány sa nijakým spôsobom nepodieľali na odchode macedónskeho expremiéra Nikolu Gruevského z jeho vlasti. V reakcii na medializované informácie, ktoré naznačovali opak, to v piatok uviedol maďarský úrad vlády.píše sa vo vyhlásení úradu vlády pre agentúru MTI. V akej krajine sa nachádzalo uvedené zastupiteľstvo, však úrad nespresnil.Maďarské orgány z bezpečnostných dôvodov umožnili, aby Gruevski, ktorý bol desať rokov predsedom macedónskej vlády, svoju žiadosť predložil priamo v centrále Úradu pre utečenectvo a občianstvo (BÁH) v Budapešti. BÁH bude v azylovom procese konať v zmysle maďarských zákonov a medzinárodného práva, zopakoval úrad vlády.K prípadu sa viac maďarské orgány - až do uzatvorenia celého procesu - nebudú vyjadrovať, zdôraznil úrad vlády. Dodal, že macedónsky expremiér sa v zmysle platných právnych noriem týkajúcich sa utečeneckých záležitostí zdržiava na území Maďarska legálne.Gruevskému v Macedónsku odobrali cestovné doklady, pretože ho tam právoplátne odsúdili za korupciu. Podľa správ viacerých zahraničných médií Gruevski po odchode zo Skopje cestoval z Albánska do Čiernej Hory vozidlom maďarského veľvyslanectva v Tirane.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)