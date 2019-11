Maďarsko už dostalo ako prvá krajina kompenzáciu za kontaminovanú ropu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 7. novembra (TASR) - Maďarsko dostalo ako prvá krajina od Ruska odškodnenie za kontaminovanú ropu transportovanú v apríli do Európy cez ropovod Družba. Informovalo o tom vo štvrtok internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság (HVG).Server pripomína, že okrem Maďarska sa dostala kontaminovaná ropa aj do Ukrajiny, Bieloruska, Poľska, Nemecka, Slovenska a Česka, preto sa v týchto krajinách poškodili rafinérie. Podľa ruských zdrojov Budapešť už peniaze dostala.Rusko v apríli zastavilo dodávky ropy cez Družbu po odhalení nadmerného množstva organických chloridov v potrubí, cez ktoré sa denne transportuje milión barelov (1 barel = 159 litrov) suroviny. Ropovod Družba prechádza cez Bielorusko ďalej do Európy.Prevádzkovateľ ropovodu spoločnosť Transnefť uviedla, že cez Družbu pretiekli 3 milióny ton, čo je takmer 22 miliónov barelov, kontaminovanej ropy.Podľa francúzskeho koncernu Total a ruskej firmy Lukoil kompenzácia za barel znečistenej ropy by mala byť okolo 15 USD (13,52 eura).