Maďarsko zamietlo žiadosť Severného Macedónska o vydanie Gruevského

Nikola Gruevski, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 27. júna (TASR) - Maďarský súd zamietol vo štvrtok žiadosť Severného Macedónska o vydanie bývalého premiéra Nikolu Gruevského, ktorý je obvinený zo zneužitia verejných financií, pričom je už odsúdený za pridelenie luxusného vozidla mercedes samému sebe. Informovala o tom tlačová agentúra AP.uviedla sudkyňa Éva Várhegyiová po krátkom pojednávaní za zatvorenými dverami v Budapešti.Gruevskému (48) umožnili slobodne odísť zo súdnej siene, v bejzbalovej šiltovke a so slnečnými okuliarmi.Expremiér ušiel z Macedónska (dnes Severné Macedónsko) do Maďarska vlani v novembri cez Albánsko, Čiernu Horu a Srbska po tom, čo ho vo vlasti odsúdili na dva roky väzenia za využívanie obrneného mercedesu macedónskej vlády v hodnote 600.000 eur na súkromné cesty.Po Gruevského úteku tím špeciálnej prokuratúry, vymenovaný s cieľom vyšetriť údajné zločiny spáchané Gruevského vládou, dodal k obvineniu proti expremiérovi ešte dve nové.Obvinili ho zjeho strany VMRO-DPMNE a z protizákonnej výstavby jej sídla.Gruevski bol premiérom Macedónska v roku 2006-2016 a je priateľom maďarského premiéra Viktora Orbána. Po úteku do Maďarska tam požiadal o politický azyl, ktorý aj dostal.Pád tohto politika nastal po tom, ako sa objavili dôkazy o rozsiahlom systéme odpočúvania, nariadeného jeho vládou.Expremiér vo februári vyhlásil, že ponajskôr chcel nastúpiť na výkon trestu, ale nakoniec z Macedónska ušiel, lebo sa dozvedel, že