Maďarsko zjednodušilo vstup na svoje územie pre občanov Ruska a Bieloruska

30.7.2024 (SITA.sk) - Maďarsko zjednodušilo podmienky vstupu na svoje územie pre občanov Ruska a Bieloruska. Po návšteve maďarského premiéra Viktora Orbána v Moskve Budapešť zaradila občanov týchto krajín do programu udeľovania tzv. národnej karty, ktorá sa vydáva na dva roky s možnosťou predĺženia pre tých, ktorí chcú v Maďarsku pracovať.Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje nemeckú verejnoprávnu rozhlasovú a televíznu spoločnosť Deutsche Welle a spravodajský portál RND.„Už niekoľko dní môžu Rusi vstúpiť do EÚ cez Maďarsko bez akýchkoľvek bezpečnostných kontrol a voľne sa presúvať do iných krajín EÚ. Umožnila im to registrácia ako gastarbeitrov v Maďarsku, ktorú premiér Viktor Orbán v júli rozšíril na ľudí z Ruska a Bieloruska," uviedol RND.Dodal, že v súčasnosti panujú veľké obavy, že do členských krajín EÚ by sa mohli dostať aj ruskí špióni alebo že Kremeľ by mohol zámerne prepašovať Rusov do EÚ, aby uskutočnili teroristické útoky.