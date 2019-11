Maďarsko zvýši počet svojich vojakov v Afganistane o tretinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 21. novembra (TASR) - Maďarsko rozhodlo o zvýšení počtu svojich vojakov v misiách Severoatlantickej aliancie zo 499 na 669, informoval minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.Agentúra MTI vo štvrtok citovala vyjadrenie šéfa rezortu po stredajšom bruselskom zasadaní ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO, ktorý maďarským novinárom povedal, že do Afganistanu pošle Maďarsko k doterajším sto vojakom ďalších 70, aby posilnili boj proti terorizmu.V záujme posilnenia bezpečnosti západného Balkánu, ktorá je podľa Szijjártóa kľúčovým záujmom celej Európy, pošle maďarská armáda do Kosova k existujúcemu kontingentu 400 vojakov ďalších sto.Minister zdôraznil, že záväzky voči NATO týkajúce sa výdavkov na obranu Maďarsko splní najneskôr do roku 2024.