Maďarský analytik: Účasť Britov na eurovoľbách môže zmeniť pomer síl

Budapešť 11. apríla (TASR) - Ak sa Briti zúčastnia na voľbách do Európskeho parlamentu (EP) a objaví sa v ňom 73 nových britských poslancov, tak sa môže zmeniť pomer síl v európskych inštitúciách. Upozornil na to vo štvrtok v súvislosti s novým odkladom tzv. brexitu do 31. októbra maďarský expert Zoltán Gálik z budapeštianskej Korvínovej univerzity.Podľa agentúry MTI Gálik dodal, že britská účasť na voľbách môže výrazne ovplyvniť zloženie budúcej Európskej komisie, ale aj voľbu jej predsedu, pretože Európska ľudová strana (EPP) účasťou Britov stratí priaznivcov, pričom socialisti ich získajú.Na bruselskom summite sa lídri EÚ27 v noci zo stredy na štvrtok dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit do 31. októbra, avšak s tým, že situáciu na júnovom summite ešte posúdia. Nový odklad je flexibilný, čo znamená, že Británia môže vystúpiť z EÚ aj skôr, respektíve, keď už bude mať "rozvodovú dohodu" schválenú.