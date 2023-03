Maďarský Fidesz plánuje schváliť vstup Fínska do NATO koncom marca, o Švédsku rozhodne neskôr

17.3.2023 (SITA.sk) - Maďarská vládna strana Fidesz plánuje schváliť vstup Fínska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v hlasovaní, ktoré sa uskutoční koncom mesiaca. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Predseda parlamentnej skupiny Fideszu Máté Kocsis vo vyhlásení uviedol, že hlasovanie sa v parlamente v tejto veci bude konať 27. marca a skupina podporí fínske členstvo v NATO jednomyseľne. O schválení členstva Švédska sa podľa politika bude rozhodovať neskôr.Maďarsko a Turecko sú jediné zostávajúce členské štáty NATO, ktoré ešte neratifikovali prístupové protokoly Fínska a Švédska do NATO. Na to, aby sa severské krajiny mohli pridať k aliancii, je potrebné schválenie od všetkých existujúcich členov NATO.Ankara obvinila Švédsko aj Fínsko, že sú príliš mäkké voči skupinám, ktoré považuje za teroristické organizácie, no viac výhrad má voči Švédsku. Západní predstavitelia vo všeobecnosti považujú získanie tureckého súhlasu za najvýznamnejšiu prekážku rozšírenia NATO.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok oznámil, že pokročia s ratifikáciou fínskeho protokolu. Švédske členstvo bude podľa jeho slov „záležať na solídnych krokoch, ktoré Švédsko podnikne“.