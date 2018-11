Maďarský minister spravodlivosti predložil návrh zákona o súdoch

Ilustračná fotografia: Budapešť. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 6. novembra (TASR) - Maďarský minister spravodlivosti László Trócsányi predložil v utorok parlamentu návrh zákona o správnych súdoch, informovala agentúra MTI.Šéf rezortu na tlačovej konferencii v Budapešti uviedol, že v mene kabinetu sa obrátil na Benátsku komisiu, aby tento expertný poradný orgán Rady Európy (RE) posúdil, či návrh zákona je v súlade s medzinárodnými štandardmi.Zriadenie správnych súdov je podľa ministrových slov sprevádzané zvýšeným medzinárodným i domácim záujmom, preto sa rozhodol obrátiť na Benátsku komisiu.spresnil Trócsányi.Vláda 27. septembra schválila koncepciu obnovy správneho súdnictva v Maďarsku, ktoré by podľa aktuálnych plánov mohlo v nových rámcoch fungovať už od 1. januára 2020.Sudcov, ktorí sa teraz zaoberajú administratívnymi kauzami, budú môcť na ich žiadosť automaticky preradiť do novej, samostatnej organizačnej jednotky.Vyšší správny súd by mal mať sídlo v Ostrihome. V ôsmich mestách chcú zriadiť tribunály s regionálnou pôsobnosťou a právomocou.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)