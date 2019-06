Maďarský minister vnútra je spokojný so zásahom záchranných zložiek

Na archívnej snímke maďarský minister vnútra Sándor Pintér. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Budapešť 4. júna (TASR) - Maďarský minister vnútra Sándor Pintér vyjadril v utorok na schôdzke parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť spokojnosť so zásahom záchranných zložiek pri minulotýždňovej tragickej zrážke lodí na Dunaji.Podľa agentúry MTI šéf rezortu povedal, že záchranná akcia bola mimoriadne rýchla a odborná.dodal Pintér s poznámkou, že spolupráca civilnej ochrany, záchranárov a občanov bola vynikajúca.Minister pripomenul, že viacerých pasažierov prevrátenej vyhliadkovej lode zachránili z vody policajné hliadky. Spravodajský server 444.hu poznamenal, že z policajných videozáznamov vyplýva, že policajti vytiahli z vody dve osoby, avšak zo záznamu nie je jasné, či obaja prežili nehodu.Na otázku člena výboru z opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Zsolta Molnára Pintér uviedol, že príslušné orgány už analyzujú nehodu a že v prípade potreby je rezort vnútra pripravený sprísniť pravidlá dunajskej plavby.Minister oznámil, že vrak potopenej lode vyzdvihne plávajúci žeriav Clark Ádám, ktorý by do hlavného mesta mal doraziť vo štvrtok.Server 444.hu pripomína, že preživší sa minulý štvrtok na medzinárodnej tlačovej konferencii sťažovali, že záchranné práce boli pomalé, pričom kórejské médiá vyjadrili zdesenie zo slabej organizácie záchrannej akcie.Pri zrážke dvoch osobných lodí minulú stredu na budapeštianskom úseku Dunaja zahynulo najmenej deväť ľudí. Sedem pasažierov zachránili z rieky, nezvestných bolo v utorok ešte 19 ľudí vrátane dvoch členov maďarskej posádky. V utorok našli záchranné zložky ďalšie dve telá, z nich jedno pri vraku lode a druhé 55 km od Budapešti pri obci Kulcs. V druhom prípade už polícia potvrdila, že ide kórejského muža, čím počet obetí oficiálne stúpol na desať.