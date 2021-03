Maďarský minister zahraničia je priateľom Slovenska, Matovič skritizoval správanie Korčoka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.3.2021 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí Maďarska Péter Szijjártó je priateľ Slovenska. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Matovič tak reagoval na vyjadrenie slovenského ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS).Ten vo štvrtok 4. marca uviedol, že sa jeho maďarský kolega pokúšal zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska. Szijjártó Korčoka cez víkend požiadal o rokovanie v súvislosti s novelou zákona o občianstve. Korčok rokovanie odmietol, pretože ide podľa neho „výsostne o slovenskú záležitosť“.„Nemám rád, ak niekto o ľuďoch, ktorí svojimi činmi dokazujú, že sú priateľmi Slovenska, šíri pravý opak,“ napísal Matovič v statuse. Szijjártó podľa Matoviča ukázal, že je priateľom, keď Slovensku pomáhal zabezpečiť dva milióny ruských vakcín Sputnik V. Práve maďarský šéf diplomacie mal byť osobou, ktorá poskytla Matovičovi prvé informácie o vakcíne a kontakt na ministra hospodárstva Ruskej federácie Denisa Manturova.„Náš vzťah s Petrom ako aj maďarským premiérom Viktorom Orbánom je dostatočne priamy na to, aby sme sa vedeli kedykoľvek otvorene baviť aj o ťažkých témach, ako je zákon o dvojakom občianstve,“ dodal Matovič.