Maďarský minister zahraničia Szijjártó pricestoval do Bieloruska, opozičná líderka Cichanovská jeho návštevu odsúdila

Stíhanie opozície a ruské cvičenia

Sankcie voči Bielorusku

13.2.2023 (SITA.sk) - Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó v pondelok navštívil Bielorusko. Je prvý vysokopostavený predstaviteľ z členského štátu Európskej únie (EÚ) , ktorý navštívil krajinu odvtedy, čo bieloruský režim v roku 2020 spustil tvrdý záťah na opozíciu.Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská , ktorá v roku 2020 kandidovala proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi a po voľbách odišla do exilu, odsúdila Szijjártóovu návštevu.„V čase, keď súdia laureáta Nobelovej ceny, sú mučení novinári, ruskí vojaci sa cvičia pred bojom na Ukrajine, sú takéto akcie neprijateľné,“ vyhlásila.Odkazovala na držiteľa prestížnej ceny a ľudskoprávneho aktivistu Alesa Bjaljackého, ktorého s ďalšími dvoma kolegami súdia údajne za daňové úniky, pašovanie a financovanie aktivít, ktoré narúšajú verejný poriadok. V prípade odsúdenia mu hrozí 12 rokov väzenia.Szijjártó cestoval do Bieloruska v čase, keď sa očakáva, že EÚ zváži nový balík sankcií voči Bielorusku.Únia uvalila na Bielorusko sériu sankcií za represie po masových protestoch proti prezidentským voľbám v roku 2020, ktoré sa všeobecne považujú za zmanipulované, ako aj za to, že Bielorusko počas vojny na Ukrajine hostí ruské jednotky.