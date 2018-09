Maďarský politológ: Weber by mohol zmierniť napätie v EÚ

Manfred Weber, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 7. septembra (TASR) - Ak bude Manfred Weber zvolený za predsedu Európskej komisie, mohol by zohrať úlohu sprostredkovateľa medzi východom a západom i severom a juhom Európy. Vyhlásil to v piatok maďarský politológ Zoltán Kiszelly vo verejnoprávnej televízii M1.Analytik pripomenul, že Webera, politika bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU), nominuje na predsednícky post najväčšia politická frakcia v Európskom parlamente, Európska ľudová strana (EPP/EĽS), ktorú Weber vedie.povedal Kiszelly.Weber v stredu oficiálne potvrdil že sa bude uchádzať o post predsedu EK. Chce tak urobiť ako volebný líder EPP v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Podporu mu v tom vyjadrila aj maďarská vládna strana Fidesz premiéra Viktora Orbána. Nemecký politik však v stredu v rozhovore pre rakúsku televíziu ORF zdôraznil, že Orbánovej strane európski ľudovci nebudú nič tolerovať a že EPP bude obhajovať dodržiavanie základných práv Únie.EP má na budúcu stredu prerokovať správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Európskeho parlamentu. Podľa dokumentu existuje v Maďarsku jednoznačné nebezpečenstvo vážneho porušenia základných európskych hodnôt, preto je opodstatnené otvoriť proti Maďarsku konanie podľa článku č. 7 Zmluvy o EÚ pre vážne porušenie princípov právneho štátu.