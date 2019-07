Maďarský prezident Áder vypísal komunálne voľby na 13. októbra

Maďarský prezident János Áder, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 26. júla (TASR) - Maďarský prezident János Áder vypísal voľby do orgánov samospráv na 13. októbra. Vyplýva to z uznesenia zverejneného v piatok na internetovej stránke kancelárie hlavy štátu.píše Áder v uvedenom dokumente.Zároveň zdôraznil, že od prvých slobodných volieb v roku 1990 sú v Maďarsku dané všetky ústavné podmienky na to, aby Maďari sami rozhodovali o svojom osude, o otázkach určujúcich prítomnosť i budúcnosť.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)