Maďarský prieskum: Fidesz si udržiava výrazné vedenie pred Jobbikom

Budapešť 8. novembra (TASR) - Maďarský vládny blok Fidesz-KDNP si s podporou 37 percent Maďarov udržiava výrazný náskok pred opozičnou stranou Jobbik, s ktorou sympatizuje 11 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu inštitútu IDEA, ktorý bol vykonaný v dňoch 18.-22. októbra a ktorého výsledky zverejnila vo štvrtok internetová stránka komerčnej televízie ATV.Spomedzi strán, ktoré disponujú parlamentnými frakciami, by v prípadných terajších voľbách prah vstupu do parlamentu nedosiahli strany Politika môže byť iná (LMP) a Dialóg (Párbeszéd).Maďarská socialistická strana (MSZP) a Demokratická koalícia (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya získali v prieskume po päť percent hlasov respondentov.