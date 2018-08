Maďarský súd odmietol vykonanie chorvátskeho zatykača na šéfa MOL-u

Zsolt Hernadi Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 23. augusta (TASR) - Maďarský Tribunál hlavného mesta odmietol vykonanie medzinárodného zatykača na šéfa maďarskej ropnej spoločnosti MOL Zsolta Hernádiho, informovala vo štvrtok agentúra MTI s odvolaním sa na vyhlásenie súdu. Chorvátska polícia 11. augusta opäť požiadala Interpol, aby obnovil dávnejšie vydaný zatykač.Súd v Budapešti verdikt zdôvodnil tým, že v prípade odovzdania Hernádiho by bolo porušené jeho právo na spravodlivý súdny proces a nebolo by možné zaručiť nestranné posúdenie prípadu.Ako druhý dôvod súd uviedol skutočnosť, že vo veci, ktorá je predmetom zatykača, Tribunál hlavného mesta rozhodol už 26. mája 2014 zrušením trestného stíhania uvedenej osoby v súvislosti s údajnou korupčnou kauzou.Chorvátska polícia žiadosť zdôvodnila júlovým verdiktom Súdneho dvora Európskej únie so sídlom v Luxemburgu, podľa ktorého maďarské orgány neoprávnene odmietli vydanie šéfa MOL-u. Národný orgán totiž nemôže odmietnuť vykonanie európskeho zatykača.Podľa interpretácie chorvátskych médií júlový rozsudok znamená, že Maďarsko musí Hernádiho vydať Chorvátsku. Chorvátska obhajkyňa šéfa MOL-u Laura Valkovičová však vyhlásila, že súd nepovedal, že Hernádiho treba vydať, ale že o žiadosti o jeho vydanie musí rozhodnúť maďarský súd.Chorvátska prokuratúra riadiaca boj proti korupcii a organizovanému zločinu (USKOK) Hernádiho obvinila v roku 2013. Ten mal sumou desať miliónov eur na prelome rokov 2008 a 2009 podplatiť bývalého chorvátskeho premiéra Iva Sanadera v záujme získania vplyvu MOL-u v chorvátskej ropnej spoločnosti INA. Obaja aktéri skutok popreli.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)