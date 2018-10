Maďarský súd odsúdil dvojicu mladíkov za hrozbu teroristického útoku

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Budapešť 4. októbra (TASR) - Odvolací súd v maďarskom Győri vo štvrtok vyriekol rozsudok nad dvojicou mladíkov, ktorých uznal za vinných z hrozby prípravy teroristického útoku. Podľa agentúry MTI jedného z nich súd odsúdil na štyri a pol roka odňatia slobody, druhý si má odpykať vo väzení dvojročný trest.Hovorca súdu Tamás Ferenczy uviedol, že odvolací súd potvrdil verdikt prvostupňového súdu v Székesfehérvári z 28. marca tohto roka.Prvý z odsúdených 13. januára 2015 vycestoval do tureckého Istanbulu, kde sa mal stretnúť s cudzincom Abu Isom, s ktorým chceli spoločne odcestovať do susednej Sýrie. Tam sa mali pridať k teroristickej organizácii Islamský štát. Maďara napokon Isa nečakal na letisku, preto sa k turecko-sýrskym hraniciam vydal sám.Na hraniciach ho pre podozrivé správanie zadržali a poslali späť do vlasti.Druhý mladík sa zoznámil s prvým prostredníctvom internetu v januári 2015. V roku 2016 si stiahol množstvo filmov o popravách vykonaných vojakmi IS, ďalej o zbraniach, ale aj propagandistické teroristické filmy. Muž tiež pripravil videozáznam, na ktorom prisahal vernosť IS.Dva dni po teroristickom útoku vo francúzskom Nice v júli 2016 zverejnil na jednej zo sociálnych sietí príspevky, ktoré naplňujú skutok trestného činu hrozby teroristickým útokom, pričom sa tam zaregistroval pod menom Mohamed M.