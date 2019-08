Maďarský súd predĺžil väzbu pre kapitána lode Viking Sigyn

Na archívnej snímke tím záchranárov pripravuje pri Margitinom moste vyzdvihnutie vraku, ktorý sa potopil 29. mája večer po zrážke s výletnou loďou Viking Sygin. Foto: TASR Ladislav Vallach Foto: TASR Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 30. augusta (TASR) - Odvolací súd maďarského hlavného mesta v piatok rozhodol o jednomesačnom predĺžení vyšetrovacej väzby ukrajinského kapitána výletnej lode Viking Sigyn Jurija C. Informoval o tom spravodajský server Index.hu s odvolaním sa na kapitánovho obhajcu Gábora M. Tótha.Prokuratúra VI. a VII. budapeštianskeho obvodu v utorok iniciovala predĺženie vyšetrovacej väzby na tri mesiace, až do 30. novembra. Svoju žiadosť zdôvodnila nutnosťou zabezpečenia prítomnosti podozrivého v procese vyšetrovania.Odvolací súd maďarského hlavného mesta 8. augusta potvrdil verdikt Budínskeho ústredného obvodného súdu z 31. júla, ktorý po predchádzajúcom prepustení na kauciu opäť nariadil vzatie Jurija C. do vyšetrovacej väzby.Ukrajinec po opätovnom vzatí do väzby čelil už nielen obvineniu z ohrozenia lodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody, ale aj žalobe za neposkytnutie pomoci.Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta na budapeštianskom úseku Dunaja po zrážke s výletnou loďou večer 29. mája je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky.Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov, po jednej nezvestnej kórejskej žene ešte stále pátrajú.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)